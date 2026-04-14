弁護士でインフルエンサーの岡野タケシ（武志）さんが2026年4月12日、Xで「自転車の青切符制度」を悪用した詐欺について注意喚起した。「自転車の青切符制度が始まって、わずか3日で詐欺が出た」自転車の青切符制度とは、1日より始まった「自転車の交通反則通告制度（青切符）」のことだ。警視庁公式サイトの説明によると、「自転車の運転者による反則行為のうち、交通事故につながる危険な運転行為をした場合や、警察官の警告に従