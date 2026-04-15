「ボンボンドロップシール」の偽物を販売目的で所持したとして、男2人を逮捕です。 商標法違反の疑いで現行犯逮捕されたのは、大阪市北区の大阪駅前第4ビルに入る「カードショップ絆」を経営する堀越大輝容疑者ら2人です。 警察によりますと堀越容疑者らは13日午後1時半ごろ、店内で「しずくちゃん」として商標登録を受けているボンボンドロップシールの偽物30枚を販売目的で所持した疑いがもたれています。