12日に栃木県小山市で、警察官を名乗る2人組の男が自転車に乗っていた男性から反則金の名目で現金をだまし取る事件がありました。警察によりますと、12日に栃木県小山市で横断歩道を自転車で渡っていた40代の男性が警察官を名乗る男2人に反則金の名目で現金1万5000円をだまし取られる事件がありました。男性は40代くらいの私服姿の男2人に「信号無視の違反で罰金1万5000円ね」などと言われて現金を渡し、偽物の青切符などを渡され