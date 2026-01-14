BTS¡¢Ìó7Ç¯¤Ö¤êÆüËÜ¸ø±é¤¬·èÄê¡ª¡ÈK-POP»Ë¾åºÇÂçµ¬ÌÏ¡É¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡ÖBTS WORLD TOUR¡×³«ºÅ¤Ø
BTS¤¬¡¢2026Ç¯¤«¤é2027Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¼«¿ÈºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡ÖBTS WORLD TOUR¡×¤Î³«ºÅ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢2022Ç¯¤Ë¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤ÇËë¤ò²¼¤í¤·¤¿¡ÖBTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE¡×°ÊÍè¡¢Ìó4Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÂçµ¬ÌÏ¥Ä¥¢¡¼¤È¤Ê¤ë¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Î¸ø±é¤Ï¡¢2019Ç¯7·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖBTS WORLD TOUR ¡ÆLOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF¡Ç - JAPAN EDITION¡×°ÊÍè¡¢Ìó7Ç¯¤Ö¤ê¤À¡£
ËÜ¥Ä¥¢¡¼¤Ï¸½ºß¡¢À¤³¦34ÅÔ»Ô¤ÇÁ´79¸ø±é¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢K-POP¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÃ±°ì¥Ä¥¢¡¼»Ë¾åºÇÂ¿¸ø±é¿ô¤È¤Ê¤ë¡£BTS¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢²áµîºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£
4·î9Æü¡¦11Æü¡¦12Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë´Ú¹ñ¡¦¹âÍÛ¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢³¤³°¸ø±é¤ÎËë³«¤±¤È¤·¤Æ¡ÖBTS WORLD TOUR IN JAPAN¡×¤¬4·î17Æü¡¦18Æü¤Î2Æü´Ö¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
º£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Ï360ÅÙ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢´ÑµÒ¤ÎË×Æþ´¶¤ò°ìÁØ¹â¤á¤ë¥é¥¤¥ÖÂÎ¸³¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¤µ¤é¤Ëº£²ó¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ê¡¢2027Ç¯¤ËÆüËÜ¤ª¤è¤ÓÃæÅì¤Ç¤Î¸ø±éÆüÄø¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£º£¸å¤µ¤é¤Ê¤ëµ¬ÌÏ³ÈÂç¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
ÆüËÜ¹ñÆâ¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¼õÉÕ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢BTS JAPAN OFFICIAL FANCLUB²ñ°÷Àè¹ÔÃêÁª¼õÉÕ¤¬2026Ç¯1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë21»þ¤è¤ê³«»Ï¤µ¤ì¤ë¡£
¾ÜºÙ¤ÏBTS JAPAN OFFICIAL FANCLUB¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£