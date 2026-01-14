鷹木信悟＆なつぽいが結婚を報告

新日本プロレスの鷹木信悟と、女子プロレス団体スターダムに所属するなつぽいがSNSで結婚を発表した。プロレス界のビッグカップル誕生にはファンから祝福の声が寄せられている。

鷹木はインスタグラムで書面を公開し「このたび、鷹木信悟となつぽいは結婚いたしました事をご報告させていただきます」と発表。「遂に人生のタッグパートナーを見つけました！」と幸せを明かした。

一方、なつぽいもインスタグラムで報告。関係者やファンに感謝を述べ、「誇りに思えるような素敵な夫婦を目指します。これからも温かく見守っていただけると幸いです」と記した。

43歳の鷹木はDRAGON GATEからフリーでの参戦を経て、2018年から新日本プロレスに所属。21年にはIWGP世界ヘビー級王座に輝いた実力者だ。一方のなつぽいもアクトレスガールズを経て、21年からスターダム所属。元アイドルのビジュアルと天真爛漫なキャラクターで人気を集めている。

30歳のなつぽいとの“年の差婚”にファンや関係者も騒然。鷹木には、同じく新日本所属の後藤洋央紀から「後藤革命は福を呼ぶ!! #祝福」と送られると、なつぽいにも女子プロレスラー仲間のGIULIAや舞華から祝福の声が届いた。他にもファンも多数反応した。

「鷹木となつぽい結婚！？」

「えっ？鷹木さんずっと独身キャラで行くもんだと思ってたー」

「鷹木信悟＆なつぽい 結婚、おめでとうございます」

「まさか、なつぽい選手とは…素敵な奥様 幸せな家庭を築いてくださいね」

「プロレス界の美男美女が結婚！？推しの幸せは嬉しいものですなあ」

「これで夫婦タッグマッチ KONOSUKE TAKESHITA &坂崎ユカ VS 鷹木信悟＆なつぽい あたり実現してほしい」

「まさかのなつぽいさんなんて、、、！！！お似合いすぎます」

ファンからは驚きと祝福の声が相次いでいた。



