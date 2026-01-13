この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【1,000個捨てチャレンジ】40代OLが一気に手放した「年始の捨て活」が参考になる

シンプルに暮らす40代OLあきさんが「【年始の捨て活】良い1年にしたいから思い切って捨てる」と題した動画を公開。年末にできなかった分を取り返すべく、年始に行った「捨て活」の様子を紹介しています。



普段から断捨離しているあきさんですが、「もうあまり捨てる物はないだろう」と思っていたが、リビングの棚から片付けを始めると、出るわ出るわ不用品の山。まずは棚の中のものをすべて取り出す「全部出し」を行い、一つひとつ必要かどうかを判断していきます。空き箱や古い手帳、使わなくなった文房具に加え、旅行の思い出のパンフレットや挫折した資格の教材など、過去の思い出が詰まったアイテムも「見返すことがない」と思い切って手放す決断をしました。悩んだものは無理に捨てず、「保留BOX」に入れることで、スムーズに作業を進めるのがあきさん流です。



続いてパントリーやキッチン、洗面所なども同様に見直していきます。期限切れの調味料や使わなくなったコスメ、古い掃除道具など、家中に眠っていた不用品を次々と仕分け。今回手放したアイテムは全部で180個にのぼり、継続中の「1,000個捨てチャレンジ」の累計は541個になりました。



動画の最後には、大量の不用品を手放し、すっきりと片付いた部屋が映し出されます。あきさんは「モノが多いと気づかないうちに時間も気力も取られている」と語り、部屋も心も整理されたことで「幸先の良いスタートが切れそう」と晴れやかな表情を見せました。新しい年を気持ちよく始めるためのヒントが詰まった動画です。