¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¢¡ÈÄ¶Âç·¿¡É213¥»¥ó¥Á±¦ÏÓ¤ò³ÍÆÀ¡¡MLBºÇÄ¹¿È¡Ä¡Ö¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥º¤Ë´¶¼Õ¡×
µåÃÄÈ¯É½
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï13Æü¡¢¥·¥ç¡¼¥ó¡¦¥¸¥§¥ê¡¼Åê¼ê¤È·ÀÌó¹ç°Õ¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥á¥¸¥ã¡¼»Ë¾åºÇÄ¹¿È¥¿¥¤¤Î213¥»¥ó¥Á¤ò¸Ø¤ë¡£28ºÐ±¦ÏÓ¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥à¤ËÆüËÜ°ì¤ò¤â¤¿¤é¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¸¥§¥ê¡¼¤Ï2018Ç¯¥É¥é¥Õ¥È2½äÌÜ¤Ç¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ËÆþÃÄ¡£2022Ç¯¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿ºÝ¤Ï¡¢ÎòÂåºÇÄ¹¤Î6¥Õ¥£¡¼¥È11¥¤¥ó¥Á¡ÊÌó211¥»¥ó¥Á¡Ë¤Î¹â¿ÈÄ¹¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£2024Ç¯¤Ë¤Ï¼«¸ÊºÇÂ¿58»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤ÆËÉ¸æÎ¨3.90¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»¤Ç¤Ï93»î¹çÅÐÈÄ¤Ç7¾¡8ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨5.11¡¢145Ã¥»°¿¶¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡MLB¸ø¼°¤Î¡Ö¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥µ¥Ð¥ó¥È¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºÇÂ®¤Ï97.8¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó157.3¥¥í¡Ë¡£¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥·¥ó¥«¡¼¼çÂÎ¤Ç¡¢¥Ê¥Ã¥¯¥ë¥«¡¼¥Ö¡¢¥«¥Ã¥¿¡¼¤ò»ý¤Áµå¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜ¿Í¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡Ö¤¹¤Ð¤é¤·¤¤ÁÈ¿¥¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤¹¤ëµ¡²ñ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥º¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£NPB¤ÇÀ®Ä¹¤·¡¢¶¥Áè¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤òÆÀ¤é¤ì¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¼«Ê¬¤Î¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÁ´¤¦¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤ËÆüËÜ°ì¤ò¤â¤¿¤é¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë