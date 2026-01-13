M-1ファイナリスト、賞レース敗退直後に前代未聞の取材拒否　密着ディレクターへ放った「ガチの一言」に騒然

齊藤京子とヒコロヒーが、トーン低めの“ヘンテコトーク”を繰り広げる番組『キョコロヒー』。1月12日（月）の放送回では、ゲスト出演したトム・ブラウンのみちおが“キャラと違う行動をしてしまった”意外なエピソードを語った。

【映像】M-1ファイナリストが賞レース敗退直後に取材拒否「不服を通り越してムカついてきちゃって」

この日はトム・ブラウンと峯岸みなみをゲストに迎え、芸能界で経験したピンチの切り抜け方を語り合う「芸能界もしものピンチ対策会議」を開催。そのなかでみちおは、「お笑い賞レースの敗退後、本気で落ち込んで敗者コメントを拒否してしまった」という過去のピンチを明かした。

2025年、漫才とコントの二刀流で競う大会『ダブルインパクト』に参戦した時のこと。自信があったものの敗退が決まり、密着カメラのディレクターからコメントを求められると、みちおは「無理です」とガチのトーンで拒絶してしまったという。

この時の対応について、相方・布川は冗談っぽい言い方ではなく“ガチで怒っているトーンだった”と証言する。

みちおは「ディレクターさんも知ってる人で、すごく良くしてくれる人だったんですけど…」「不服を通り越してムカついてきちゃって」と偽らざる心中を告白。ヒコロヒーは「芸人で『無理です』は聞いたことない」と驚いた。

ここからトークは「自分のキャラに反してしまう時」というテーマへ。

坊主頭にしたことを今でもイジられるという峯岸は、嫌なイジリ方をされたら「元気にツッコまない。あえてトーンを落として向こうも一緒に滑らせる」と、高度な防衛術を明かした。

一方、齊藤は世間から「変わっている」と思われることに不満があるようで、「本当はあんまり変わってない。病院の先生とかにも『テレビと全然違いますね』って言われたりするんですよ」と猛主張する。

しかし、みちおから「病院の診察でそんな人間（性）出る？」ともっともなツッコミを入れられる。

思わず峯岸が「ゆとり世代っぽい抜け感があるから、そういう感じなのかなと思ったら、すごく丁寧で常識がある人」とフォローすると、ヒコロヒーは「『丁寧な常識人』と『めっちゃ変』っていうのは並行して走れるから。変やで」とバッサリ！

さらに布川からも「僕らの単独ライブに来てくれたんですけど、ゴミ箱の前で写真撮った。あれ変ですよ」と追い打ちをかけられ、齊藤の天然ぶりがあらためて浮き彫りになった。