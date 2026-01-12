¿Í´Ö¤ò¥Ê¥á¤¤Ã¤¿¡Ö¿·À¤Âå¥¯¥Þ¡×¤¬½±¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡ªÀ¾ÆüËÜ¤Ï4·î¤Ë¤â¿ÍÎ¤¤Ë¸½¤ì¤ë²ÄÇ½À¡ÚÀìÌç²È¤¬¸ì¤ë½Ã³²Í½ÁÛ¡Û
¡¡2025Ç¯¤Î¡Öº£Ç¯¤Î´Á»ú¡×¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤¿¡Ö·§¡×¡£2025Ç¯4·î¡Á11·îËö¤ÎÁ´¹ñ¤Î¥¯¥ÞÈï³²·ï¿ô¡ÊÂ®ÊóÃÍ¡Ë¤Ï209·ï¡¢Èï³²¼Ô¿ô230¿Í¤¦¤Á»àË´¼Ô¿ô¤Ï13¿Í¤È¡¢²áµîºÇ°¤Î¿ô»ú¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ä¥¥Î¥ï¥°¥Þ¤Ê¤É¤ÎÌîÀ¸Ó®ÆýÎà¤Î°äÅÁ¿Ê²½¤ò¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤ë¿¹ÎÓÁí¹ç¸¦µæ½ê¤ÎÂçÀ¾¾°¼ù»á¤Ï¡¢¥¯¥ÞÈï³²¤ÎµÞÁý¤Ë¤Ï2¤Ä¤ÎÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢ÅìËÌÃÏÊý¤Î¥Ö¥Ê¤ä¥Ê¥é¤Î¼Â¤ÎÂç¶§ºî¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Ï¥¯¥Þ¤Î½©¤Î¼ç¿©¤Ç¡¢¿©¤ÙÊª¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¿Í´Ö¤ÎÀ¸³è·÷¤Þ¤Ç¹ß¤ê¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢Î¤»³¤Î¾ÃÌÇ¤Ç¤¹¡£ÀÎ¤Ï±ü»³¤È¿ÍÎ¤¤Î´Ö¤ËÎ¤»³¤¬¤¢¤ê¡¢¿Å¤äÈª¤ÎÈîÎÁ¤ò¼è¤ë¤¿¤á¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬·ÐºÑ¤ÎÊÑ²½¤Ë¤è¤êÎ¤»³¤¬¼êÆþ¤ì¤ò¤µ¤ì¤º¡¢²áÁÂ²½¤Ë¤è¤ê¹ÌºîÊü´þÃÏ¤âÁý¤¨¡¢ÌîÀ¸Æ°Êª¤¿¤Á¤Îµï¿´ÃÏ¤Î¤¤¤¤¾ì½ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÌîÀ¸Æ°Êª¤ÎÀ¸Â©°è¤È¿Í´Ö¤ÎÀ¸³è·÷¤¬¤«¤Ê¤ê¶á¤Å¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¥¯¥Þ¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊÂçÀ¾»á¡Ë
¡¡Ä¹²¬µ»½Ñ²Ê³ØÂç³Ø½Ú¶µ¼ø¤Ç¡¢ÌîÀ¸Æ°Êª¤ÎÄ´ºº¤äÄ»½ÃÈï³²ÂÐºö¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡Ö¤¦¤£¤ë¤³¡×¤Î»³ËÜËã´õÂåÉ½¤âÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¡Ö¥Ö¥Ê¤È¥ß¥º¥Ê¥é¡¢¥³¥Ê¥é¤ÎÂç¶§ºî¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Âç¤¤Ê¸¶°ø¡×¤È¸À¤¦¡£
¡ÖÅìËÌ¤äËÌÎ¦¤Î¥¯¥Þ¤Ï¡¢¥Ö¥Ê¤Ë±Æ¶Á¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£¥¯¥ÞÈï³²¤ÎÏÃÂê¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿2023Ç¯¤â¡¢¥Ö¥Ê¤Î¶§ºî¤¬¸¶°ø¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2026Ç¯¤Ï¿·³ã¤Î¥Ö¥Ê¤¬Ëºî¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢2025Ç¯¤Û¤ÉÌäÂê¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯¤Ï¥¯¥Þ¤Ï»³¤«¤é²¼¤ê¤Æ¤³¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤«¡£
¡Ö¥¯¥Þ¤Ï´ðËÜ¤É¤ó¤°¤ê¤ò¹¥¤à¤Î¤Ç¡¢Ëºî¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤¢¤ë°ìÄê¿ô¤Ï»³¤Ç¤ª¤È¤Ê¤·¤¯À¸³è¤¹¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÂçÀ¾»á¡Ë
¡¡¤À¤¬¡¢¡Ö¿Í´Ö¤ÎÀ¸³è·÷¤Ç¤Î ¡È³Ú¤µ¡É ¤ò³Ð¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥¯¥Þ¤Ï´í¸±À¤¬¤¢¤ë¡×¤È»³ËÜ»á¤Ï»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡Ö¥¯¥Þ¤Ï¼÷Ì¿¤¬Ä¹¤¯¤±¤Ã¤³¤¦Æ¬¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢ ¡È³Ø½¬¡É ¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¿Í´Ö¤ÎÀ¸³è·÷¤Ë¹Ô¤±¤Ð¡¢¥¨¥µ¤¬¤¢¤ë¡¢¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤Î¤â»³¤è¤ê°ÂÁ´¤Ç³Ú¤À¡¢¤È¡£¤½¤Î¾Úµò¤Ë¡¢¥Ö¥Ê¤ÎÂç¶§ºî»þ¤Î¥¯¥Þ¤Î½ÐË×·ï¿ô¤Ï¡¢Ç¯¡¹Áý²Ã¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Êì¥°¥Þ¤Ë¿Í´Ö¤ÎÀ¸³è·÷¤Ç¤Î¥¨¥µ¼è¤ê¤ò³Ø¤Ó¡¢¿ÍÎ¤¶á¤¯¤ËÄê½»¤·¤¿ ¡È¿·À¤Âå¥¯¥Þ¡É ¤¬ÆóÂå¡¢»°Âå¤ÈÂåÂØ¤ï¤ê¤ò¤·¤ÆÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¥¯¥Þ¤¿¤Á¤Ï¡¢¿Í´Ö¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤ÆÉÝ¤¬¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ó¤Ê ¡È¿·À¤Âå¥¯¥Þ¡É ¤Î¿ÍÎ¤¤Î½ÐË×Î¨¤Ï¡¢º£¸å¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡ÂçÀ¾»á¤â¡Ö¿Í´Ö¤òÉÝ¤¬¤é¤Ê¤¤¥¯¥Þ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¿Í´Ö¤ò¥Ê¥á¤¿¥¯¥Þ¤Ë·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤¹¡£
¡ÖÀÎ¤Ï¡¢Î¤»³¤Ë¥¯¥Þ¤¬¸½¤ï¤ì¤Æ¤âÄÉ¤¤ÊÖ¤¹¥Þ¥ó¥Ñ¥ï¡¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ç¤ÏÎÄÍ§²ñ¤Î¿Í¤â¸º¤ê¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÄÉ¤¤ÊÖ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£ÄÉ¤¤ÊÖ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¡¢¥¯¥Þ¤Ï¿Í´Ö¤òÉÝ¤¤Â¸ºß¤À¤È»×¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ºÇ¶á¡¢¥¯¥Þ¤Ë¤è¤ë»àË´»ö¸Î¤¬µ¯¤¤ë¤È¡¢¡Ø¥¯¥Þ¤¬ ¡È¿Í´Ö¤ÎÌ£¡É ¤ò³Ð¤¨¤¿¡Ù¤È¸À¤¦¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤ì¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í´Ö¤ÈÀÜ¿¨¤·¤¿·ë²Ì¡¢¥¯¥Þ¤¬¿Í¤òÉÝ¤¬¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¤Ëµ÷Î¥´¶¤¬¶á¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢»ö¸Î¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡°ÊÁ°¡¢¥¯¥Þ¤¬½Ð¤¿¤È¤¤Ë·Ú¥È¥é¤ÇÄÉ¤¤ÊÖ¤·¤¿¤é¤½¤ì°Ê¹ß½Ð¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¸À¤¦¿Í¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÊýË¡¤Ï°Õ³°¤ÈÍý¤Ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥Þ¤Ï´í¸±¤Ê¾ì½ê¤À¤ÈÃÎ¤ë¤È½ÐË×¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡2025Ç¯¤Î¥¯¥Þ¤ÎÂçÎÌ½ÐË×¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¹ñ¤Ï¡Ö´íµ¡Åª¤Ê»öÂÖ¡×¤ÈÈï³²¤ÎÂ¿¤¤ÃÏ°è¤Ë¼«±ÒÂâ¤ÎÇÉ¸¯¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¶ÛµÞ½ÆÎÄ¤ä·Ù»¡´±¤Ë¤è¤ëÈ¯Ë¤¤òµö²Ä¤·¤¿¤ê¡¢Âç¤¤¯Æ°¤½Ð¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥Þ¤¬ÀäÌÇ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÀ©¸Â¤·¤Æ¶î½ü¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¯¥Þ¤ÏÈË¿£ÎÏ¤¬¶¯¤¯¡¢¸ÄÂÎ¿ô¤¬Í½Â¬¤òÂçÉý¤Ë¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥¯¥Þ¤¬»³¤Ç¹âÌ©ÅÙ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤Ï¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ËÊá³Í¤·¤Æ¡¢¸ÄÂÎ¿ô¤ò¤¢¤ëÄøÅÙ¸º¤é¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡×¤È¡¢ÂçÀ¾»á¤ÏÏÃ¤¹¡£
¡¡»³ËÜ»á¤â¡¢¡Ö¥¯¥Þ¤ÎÂçÎÌ½ÐË×¤ÎÇ¯¤Ï¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¶î½ü¤òÂ¿¤¯¤ª¤³¤Ê¤¦¤¬¡¢¿ôÇ¯¤ÇÌá¤ë¤Î¤¬¸½¾õ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Î¶î½ü¤¬É¬Í×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¯¥Þ¤¬¿Í´Ö¤ÎÀ¸³è·÷¤Ë½ÐË×¤·¤Ê¤¤ ¡È»³ºî¤ê¡É ¤âÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥Ö¥Ê¤¬¶§ºî¤Î¤È¤¤Ë¡¢¥Ê¥é¤Î¤É¤ó¤°¤ê¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¥¯¥Þ¤Ï»³¤«¤é²¼¤ê¤º¤Ë¿©»ö¤Ë¤¢¤ê¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¥Ê¥é¤ÎÌÚ¤¬º£¡¢¸Ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¸Ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥Ê¥é¤ÎÌÚ¤Ï°ìÅÙÀÚ¤Ã¤ÆÂç¤¤¯°é¤Æ¤Ê¤¤¤È¸µ¤ËÌá¤é¤Ê¤¤¡¢ÂçÊÑÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤ÌÚ¤Ç¤¹¡£º£¤Î¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤É¤ó¤°¤ê¤ÎÌÚ¤ÏÀ¸¤¨¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¥¯¥ÞÈï³²¤òÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¹ñ¤¬ÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¹±µ×Åª¤Ë¥¯¥Þ¤¬¥¨¥µ¤Ë¤¢¤ê¤Ä¤±¤ë¿¹¤ò²óÉü¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤Ë¤ÏÁêÅö¤ÊÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤ÇÈñÍÑÁ´ÂÎ¤ò¤Þ¤«¤Ê¤¦¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ê»³ËÜ»á¡Ë
¡¡¸½ºß¤Ï¥¯¥Þ¤ÎÅßÌ²´ü¤Ç¡¢½ÐË×¿ô¤Ï¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2026Ç¯¤Î¥¯¥Þ¤ÎÆ°¸þ¤Ï¡¢¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡£
¡ÖÅìËÌ¤Î¥Ö¥Ê¤ä¥Ê¥é¤ÏËºî¤Ë¤Ê¤ëÍ½ÁÛ¤Ê¤Î¤Ç¡¢2025Ç¯¤ËÅìËÌÃÏÊý¤Ç½ÐË×¤·¤Æ¤¤¤¿¥¯¥Þ¤ÎÂçÈ¾¤Ï»³¤Ç²á¤´¤¹¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¿·À¤Âå¥¯¥Þ¤Ï4·î¤´¤í¤«¤éÆ°¤¤À¤·¡¢·¬¤Î¼Â¤ä¥È¥¦¥â¥í¥³¥·¤ò¿©¤Ù¤ë¤¿¤á¡¢½ÐË×¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê»³ËÜ»á¡Ë
¡ÖÅìÆüËÜ¡×¤Ç¥¯¥Þ¤Î½ÐË×¿ô¤¬¸º¤ëÍ½ÁÛ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡ÖÀ¾ÆüËÜ¡×¤Ï·Ù²ü¤¬É¬Í×¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÀ¾ÆüËÜ¤Î¥Ö¥Ê¤Ï¶§ºî¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£À¾ÆüËÜ¤Ï¥¯¥Þ¤ò¤Û¤ÜÀäÌÇÀ£Á°¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤ó¤À²áµî¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¸ÄÂÎ¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢À¾ÆüËÜ¤Ç¤â¥¯¥Þ¤Î¹âÌ©ÅÙ²½¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡4¡¢5·î¤«¤é¥¯¥Þ¤¬¥¨¥µ¤òµá¤á¤Æ¿ÍÎ¤ÉÕ¶á¤Ë¸½¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤ë¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£»³ºÚºÎ¤ê¤Ç»³¤ËÆþ¤ë¤È¤¤ÏÉ¬¤º¥¯¥ÞÎë¤ò¤Ä¤±¡¢¤Þ¤¿¥¯¥Þ¤¬½Ð¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿ÃÏ°è¤Ç¤âµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡ÊÂçÀ¾»á¡Ë
¡¡´íµ¡Åª¾õ¶·¤Ï¡¢2026Ç¯¤âÂ³¤¤½¤¦¤À¡£