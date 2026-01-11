Mrs. GREEN APPLE、“謎”の映像「Prologue to」をYouTubeライブ配信 ファン驚き
ロックバンド・Mrs. GREEN APPLEが11日、公式YouTubeでライブ配信「Prologue to」を実施。突然の配信にファンが賑わいを見せている。
【動画】突然ライブ配信されたミセスの“謎”映像
とくに何の告知もなく始まったYouTubeライブ配信は、カメラの視点が霧の奥へと進んでいく映像となっている。
この映像に視聴者から「なにこれ…！」「え？！！！」「新曲？」「宇宙やん」など驚きの反応が寄せられている。
Mrs. GREEN APPLEは、年末の『第67回 輝く！日本レコード大賞』で「ダーリン」によって史上初のバンドでの三連覇を達成。大みそか『第76回NHK紅白歌合戦』の大トリを「GOOD DAY」で飾った。そして今年1月1日より、フェーズ3を開幕した。
