ÂîµåÃæ¹ñ¤ò½±¤¦ÈÖ¶¸¤ï¤»¡ÖÈ¿¾Ê¤¹¤Ù¤¡×¡¡Âç¥¨¡¼¥¹ÉÔºß¡Ä¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢Ã²¤¡Ö¾õ¶·¤Ï¿¼¹ï¡×
WTT¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¡¦¥É¡¼¥Ï
¡¡Âîµå¤Î¹ñºÝÂç²ñ¡¢WTT¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¡¦¥É¡¼¥Ï¤Ï¥«¥¿¡¼¥ë¡¦¥É¡¼¥Ï¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñÀª¤Ï5¿Í¤¬ÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤¬¡¢4¶¯¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤Î¤ÏÎÓ»íÅï¤Î¤ß¡£½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Ç¤âÈÖ¶¸¤ï¤»¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¡¢Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¤ÏÃ²¤¤¬Ï³¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À¤³¦2°Ì¤ÎÎÓ»íÅï¤¬4¶¯¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤â¡¢Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î´íµ¡´¶¤ÏÁêÅö¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖSOHU¡×¤Ï¡ÖÃæ¹ñÂîµå¤ÎÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¡¢¾õ¶·¤Ï¿¼¹ï¡£¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥É¡¼¥Ï¤Î4¶¯¤ËÃæ¹ñÀª¤Ï1¿Í¤Î¤ß¡×¤È¤Î¸«½Ð¤·¤Çµ»ö¤ò·ÇºÜ¡£¡Ö¸þË²¤Ï½éÀï¡¢0-3¤ÇÄ¥ËÜÃÒÏÂ¤ËÇÔ¤ì¡¢2²óÀï¤Ç¼þ·¼¹ë¤â1-3¤ÇÄ¥ËÜÃÒÏÂ¤ËÇÔ¤ì¡¢ÄÄ³À±§¤ÏÎÂÌ÷ÖÂ¤ËÇÔ¤ì¡¢ÎÂÌ÷ÖÂ¤ÏÎÓ»íÅï¤ËÇÔ¤ì¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Ç¤â²¦ÒØù¨¤¬42ºÐ¤Î¥Ï¥ó¡¦¥¤¥ó¡Ê¥É¥¤¥Ä¡Ë¤Ë½à¡¹·è¾¡¤ÇÇÔ¤ì¡¢²¦·Ýíì¤â½à¡¹·è¾¡¤ÇÇÔÂà¤·¤¿¡£
¡Ö¿·Ï²ÂÎ°é¡×¤Ï¡Ö²¦ÒØù¨¤ÏÌäÂê¤¬Â¿¤¯¡¢¥ß¥¹¤¬Â³¤¤¤¿¡£¿ÈÄ¹¤¬¹â¤¯¼êÂ¤âÄ¹¤¤²¦ÒØù¨¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥Ï¥ó¡¦¥¤¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê¥«¥Ã¥È¥Þ¥ó¤È¤ÎÂÐÀï¤Ï¾ÃÌ×¤¬·ã¤·¤¯¡¢»î¹ç¤¬Ä¹°ú¤±¤Ð¤½¤ì¤À¤±Èè¤ì¤¬¤¿¤Þ¤ê¡¢ÏÓ¤â¹Å¤¯¤Ê¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÂ¹±Ïèµ¤¬µÙ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ºòÇ¯¤âÉé½ý¤·¤Ê¤¬¤é»î¹ç½Ð¾ì¤òÂ³¤±¤¿²¦ÒØù¨¤Ï¡¢º£²ó¤â¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿¡£¤½¤Î¾õÂÖ¤«¤é¸«¤Æ¡¢´°Á´¤Ë²óÉü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¡×¤È¤·¡¢¡Öº£²ó¤ÎÇÔÀï¤ÏÁª¼êËÜ¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î·Ù¾â¤È¤Ê¤ë¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥³¡¼¥Á¿Ø¤âÈ¿¾Ê¤¹¤Ù¤ÅÀ¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£Áª¼ê¤Î¿ÈÂÎ¤Ï¤â¤Ã¤ÈÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤Èµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤ÏÃË»Ò¤¬1¿Í¡¢½÷»Ò¤Ï2¿Í¤¬½à·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖÃæ¹ñÂîµå¤Ïº£²ó¡¢Á´°÷ÇÔÂà¤Î´íµ¡¤ËÉÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸·¤·¤¯·ë¤ó¤À¡£
