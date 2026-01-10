タートルネックとの相性抜群！！【40・50代】短いのに女性らしい♡「大人のショートボブ」

寒い冬の装いは、どうしても首元にボリュームが出やすいもの。首まわりがすっきりとしたショートボブなら、バランスのよい着こなしを楽しめそうです。今回は、短めでも女性らしさを演出できる「大人のショートボブ」をピックアップ。ぜひ季節に合わせてヘアスタイルを整えて、この時期ならではおしゃれを楽しんでみて。

冬のコーデをおしゃれに見せるショートボブ

@amimotokiさんが「上半身にボリュームの出やすい冬服でもすっきりクールに、そして女っぽく着こなせるスタイリッシュなショートボブ」と紹介しているヘアスタイル。丸みのあるコンパクトなシルエットのショートボブが、全身をバランスよく見せてくれそうです。

ニュアンス感のあるすっきりボブ

こちらは、こなれ感がおしゃれなニュアンスボブ。毛先の外ハネとラフなスタイリングによって抜け感が演出されています。@amimotokiさんは「あご上の長さで首元がもたつかずすっきりバランス」とコメント。冬のカジュアルコーデにぴったりなヘアスタイルです。

丸みのあるシルエットが上品

こちらのショートボブは、すっきりとした襟足が清潔感のある雰囲気。丸みのある上品なシルエットがきれいめコーデにも合いそうです。@amimotokiさんによると「最近は首元すっきりめが人気です」「秋冬快適に過ごせます」とのこと。首が詰まって見えにくく、今の季節におすすめです。

アレンジしやすい耳掛けショートボブ

こちらは、@rico_salonさんが「耳掛けショートボブ」と紹介しているヘアスタイル。顔まわりの流れるようなレイヤーが、大人女性ならではの華やかさを引き立ててくれそうです。耳掛けによって印象が変わるので、アレンジを楽しめるのも魅力。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@amimotoki様、@rico_salon様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Nakazono Sayuri