タレント小島瑠璃子（32）が10日放送のTOKYO MXの「サバンナ高橋の、サウナの神さま」（隔週土曜午後6時）に出演。番組名物のサウナトークで現在について語った。

MCのサバンナ高橋茂雄から「東京に住んでる？」と聞かれ、小島は「個人事務所になったんですけど借りて。千葉の実家と東京の事務所を行ったり来たり」と明かした。

現在のマネジャーは「幼なじみに脱サラしてもらいました。プロポーズしに行きました」と語り「去年の2月に夫が亡くなって2カ月ぐらいたって、もう1回芸能頑張りたいし、自分で事業も立ち上げてみたい。どっちも一緒にやってくれる人がいないと立ちゆかないと思って。ドキドキしながら、地元の遊歩道に呼び出して」と状況を説明。

「最近どうなん？って聞きながら。モジモジしながら、今厳しい状態だけど絶対頑張るから。私に人生預けてくれないかって」と語った。画面には女性マネジャーの写真が公開された。

マネジャーは芸能界の仕事は初めてで、もともと美容系の商社勤務だったという。「小学校から今まで1回も疎遠にならないでずっと仲良かったんです。5人組の女の子で。20年以上、人生の半分は仲良くて」と語った。

番組公式では、小島がサウナに入ったタンクトップとショートパンツ姿の写真を公開している。

小島は23年2月に所属事務所のホリプロを退社。同年3月に2歳年下の会社経営者と結婚した。その後、第1子を出産したが、夫が昨年2月に急死し、同年10月に活動再開を報告した。