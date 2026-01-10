「水曜日のダウンタウン」名探偵津田4話は時を超えた物語だった。「バック・トゥ・ザ・フューチャー」、「時をかける少女」、「シュタインズ・ゲート」など、時を超える物語にはロマンがある。



【写真】幻の紀元2600年記念日本万国博覧会回数入場券

2025年といえば、大阪・関西万博なしに語ることはできないが、その入場客のひとりが時を超えたロマンあるお遊びをしていた。



それをしたのは、空布さん（@orphenoch555）。なんと祖父に変わって、「紀元2600年記念日本万国博覧会回数入場券」を掲げて入場したのだ。



85年の経て大日本帝国は日本国になり、会場は東京から大阪になった。なお公式から欠票のない「紀元2600年記念日本万国博覧会回数入場券」1冊を大人2枚に交換するとのアナウンスもされていた。



空布さんはパビリオンブースを訪れて、アフリカの絶対王政のエスワティニ王国の大きな御真影を眺めたり、マレーシア館のレストランでナシゴレンやアイステータレの舌鼓を打って、大阪・関西万博を堪能していた。



しかし、一体どのように「紀元2600年記念日本万国博覧会回数入場券」を保存していたのだろうか。空布さんにお話を聞いた。



ーー紀元2600年記念日本万国博覧会の回数券はどのように保存されていたのでしょうか。



空布：回数券は家の紙箱に古い商品券などと一緒に特段の気遣いなくおかれていました。



ーー使おうと考えたきっかけはありますか。



空布：直接的なきっかけは万博HP上のFAQで「使えるように検討する」旨が載っていたことです 。



ーー回数券は使い切りましたか。



空布：回数券は万博運営側が確認後に返却、同時にチケット2枚を交付という形になったので、手元に残りました。１２枚綴りが２枚となったので、単純に回数でいえば使い切れてはないですね 。



ーー大阪万博は堪能できましたか。



空布：特に下調べなく行きましたが、コモンズ館などふらっと訪れて楽しむことができるところや、テイクアウトのレストランなどもあって楽しめました 。



ーー投稿の反響へのご感想をお聞かせください。



空布：うちにはわりと古いチケット類（先述の商品券など）が色々と置かれているので考えていませんでしたが、意外とこういうものを引き継いで持っておく家は少ないのだなと思いました 。



◆ ◆



かつて、大阪万博で太陽の塔を制作した岡本太郎が残した言葉に「自分のやりたいことをやらないで、他人の目ばかり気にするのが日本人だ。そういう根性をこの際ぶっつぶしてしまうことだ」というものがある。



ただ、思いついたネタを実行する。それもひとつの芸術なのかもしれない。静かなる爆発がそこにあるのだ。



（よろず～ニュース特約・モトタキ）