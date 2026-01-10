この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【高画質配信カメラ】Web会議にも配信にも使えるカメラ「Hollyland VenusLiv Air」をレビューします。USBでも接続できていいですね

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

IT・ビジネス書作家の戸田覚氏が、自身のYouTubeチャンネル「戸田覚ガジェット【辛口】点数評価」で、「【高画質配信カメラ】Web会議にも配信にも使えるカメラ「Hollyland VenusLiv Air」をレビューします。USBでも接続できていいですね」と題した動画を公開。ライブ配信やWeb会議の映像クオリティを手軽に向上させる配信カメラ「Hollyland VenusLiv Air」をレビューした。



戸田氏がまず「真骨頂」として挙げたのは、その手軽さだ。同製品は、付属のUSBケーブルでPCに接続するだけで、特別な設定なしに高画質なウェブカメラとして機能する。氏は「USBケーブル繋ぐだけでこの高画質カメラが使える」と述べ、PC内蔵カメラの画質に不満を持つユーザーにとって、これが大きなメリットであると強調した。



本体は正方形に近いデザインで、モニターがフリップするため縦向き・横向きどちらの撮影にも対応可能。「縦のライブ配信にも使えるし、横のライブ配信にも使える」と、その柔軟性を評価した。また、HDMI出力、有線LANポート、マイク入力用のUSB-C端子やAUX端子など、豊富なインターフェースを備えており、スイッチャーを使った本格的な配信からシンプルなWeb会議まで、幅広い用途に対応できる点も紹介した。



さらに、優れた放熱設計により「24時間365日のライブ配信に対応する」という安定性にも言及。長時間の使用でもパフォーマンスが落ちにくい点は、ライブ配信者にとって安心材料となるだろう。操作は本体背面のタッチディスプレイや専用のスマホアプリから直感的に行え、ズームや画質設定も簡単だ。



総評として、戸田氏は同製品に77点という高評価を与えた。単に高画質なだけでなく、専門的な機材や知識がなくても扱える手軽さを絶賛。「パソコンに直で繋いでライブ配信したい、でもパソコン内蔵のカメラじゃ画質が悪いっていう相談、最近僕よく受けるんですよ。その時のためにこのカメラ、最強ですよ」と語り、ライブ配信やWeb会議のクオリティを一段階引き上げたいと考えるユーザーにとって、最適な選択肢の一つであると結論付けた。