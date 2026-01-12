この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「お前らも殺人未遂の共犯だからな」旧犬鳴トンネルで少年らを凶行に駆り立てた狂気の正体

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

秘境・廃村・事故現場探索系YouTuberのナナジャパが「【現場潜入】旧犬鳴トンネルの闇。裏ルートで到達した「リンチ焼殺事件」の真相」と題した動画を公開。日本最恐の心霊スポットとしても知られる福岡県の旧犬鳴トンネルで、1988年に発生した「犬鳴峠リンチ焼殺事件」の真相に迫った。



動画はまず、現在使用されている新犬鳴トンネルを通過する場面から始まる。出演者の琴美氏は、現在はコンクリートで固く封鎖されている旧犬鳴トンネルが心霊スポットとして有名な理由として、「犬鳴村伝説」だけでなく、実際に起きた凶悪事件が大きく影響していると語る。



動画の主眼は、1988年12月7日に旧犬鳴トンネルで発生した「犬鳴峠リンチ焼殺事件」の解説である。事件は、16歳から19歳の少年グループ5人が、車欲しさに当時20歳の会社員・梅山光一さんを襲撃したことに始まる。少年らは梅山さんを拉致・監禁し、凄惨な暴行を加えた末、人気のない旧犬鳴トンネルへと連れ去った。



そして、少年らは梅山さんの全身にガソリンを浴びせ、生きたまま火をつけた。琴美氏は、「梅山さんは炎に包まれながらも、トンネルの中を全力で走って逃げた」とその壮絶な状況を説明する。しかし、梅山さんはトンネルを抜けきる直前で力尽き、息絶えた。この事件の悲劇性と残忍さが、旧犬鳴トンネルがただの心霊スポットではない特別な場所として語り継がれる要因となっている。



ナナジャパ一行は、事件の現場となった旧トンネルの裏側へ到達するため、険しい登山道を数時間かけて進み、現場で献花と追悼を行った。この動画は、単なる肝試しではなく、過去の悲劇を風化させず、その記憶を正しく伝えようとする記録である。