ITG マーケティング株式会社は、リサイクルアルミニウムを使用した外付けSSDを1月上旬に発売する。価格はオープン。最大容量4TB版の想定売価は7万1,980円。

「Samsung Portable SSD T7」の外装にリサイクルアルミニウムを使用して、省資源化を目指した製品。「日々、大量に生産、廃棄されるアルミニウムに新たな生命を吹き込み、持続可能な社会に貢献する」としている。

外装以外の仕様は通常版と同等。クレジットカードサイズの筐体に、USB 3.2 Gen 2対応のUSB Type-Cポートを装備。約72gの重量や、最大2mの落下耐性も引き継いでいる。

転送速度10Gbps対応のUSB Type-C to Cケーブルが付属している。

SSD管理ツールの「Samsung Magician ソフトウェア」も利用可能。ドライブの状態を監視し、最新のファームウェアにアップデートできる。

1TB：オープンプライス（想定売価25,980円） 2TB：オープンプライス（想定売価39,980円） 4TB：オープンプライス（想定売価71,980円） インターフェイス：USB 3.2 Gen 2（10Gbps） 最大転送速度：読み出し1,050MB/秒、書き込み1,000MB/秒 動作温度：動作時（表面温度）0～60℃、非動作時－40～85℃ 外形寸法：85×57×8mm 質量：約72g