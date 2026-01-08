「1年で通貨価値が68%下落」イラン経済を襲うハイパーインフレと体制弱体化の実態
YouTubeチャンネル「【世界経済情報】モハPチャンネル」が、「【イラン】もうもたないかもしれない！厳しいイラン経済と弱体化する体制！」と題した動画を公開。モハP氏が、大規模なデモが頻発し、情勢が不安定化するイランの経済状況について解説した。
動画では、経済の疲弊や国民の不満を背景に、イランの体制がかつてないほど不安定化している現状が指摘された。その深刻さを示す情報として、イギリスのメディアでは最高指導者ハメネイ氏が「国外に脱出することを計画している」と報じられていることにも言及された。
経済状況の悪化を裏付ける具体的なデータとして、まず物価の動向が挙げられた。モハP氏によると、IMF（国際通貨基金）が公表している消費者物価指数は、2025年9月時点で前年比プラス45.30%に達する見込みだという。この高インフレは、経済制裁に加え、深刻な干ばつによる食料品価格の高騰も影響していると分析された。
さらに、通貨リヤルの価値も暴落している。イランには中央銀行が定める公式レートと、需給で変動する非公式レートが存在するが、一般の人が使う非公式レートは1ドル147万6000リヤルと過去最安値を更新。「1年前に比べて68%程度安くなっている」と、その下落幅の大きさも強調された。
こうした状況に対し、イラン政府は国民の不満を和らげるため、1人あたり約1100円のクーポン券を4ヶ月にわたって配布する「ばらまき政策」を発表。しかし、モハP氏は、この政策の財源を国債で賄えばさらなる通貨安を招き、インフレや通貨安に悪影響を与える悪循環に陥る可能性を指摘する。イラン政府が国民の生活を苦しめる一方で、予算の多くを国防治安関連や宗教関連機関に充てていることも、国民の不満に繋がっているという。経済、政治、軍事の各面で苦しい立場に置かれたイランは、不安定な状況が続きそうだ。
