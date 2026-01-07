HHOは、DingTalkと共同開発したAIボイスレコーダー「TALIX & DingTalk A1」の予約販売を1月5日に開始した。一般発売は1月17日。価格は3万2800円。

ハードウェアの特徴

「TALIX & DingTalk A1」は、厚さ3.8mm、重さ40.8gのカードサイズボディを採用したボイスレコーダー。6基のマイクアレイ（全指向性マイク5基、骨伝導マイク1基）を搭載し、5～8mの集音に対応する。

6nmプロセスのAIオーディオチップを搭載し、500種類以上の環境ノイズを識別して低減するほか、シーンに合わせて通話録音（骨伝導）と現場録音（空気伝導）を自動で切り替える。

バッテリー性能は連続録音で最大45時間、待機時間は最大60日間。充電端子はUSB Type-Cを採用する。

AIによる文字起こしと翻訳

40万時間以上の日本語音声データを追加学習させた独自の音声認識モデル「FunASR」を活用する。高精度な文字起こしに加え、話者を自動で識別してチャット形式で記録する話者分離機能、フィラー除去をサポート。

録音後のワークフローも自動化されており、録音データはDingTalkアプリへ自動同期される。AIが生成した要約は「議事録形式」や「ToDoリスト」などのフォーマットに対応し、ネクストアクションはタスク管理ツールやカレンダーに登録できる。

また、21言語に対応したリアルタイム翻訳・通訳機能を備え、アプリ画面上で翻訳テキストを表示できる。

セキュリティとプラン

セキュリティ面では、録音ファイルをデバイス内でリアルタイムにAES128ビットで暗号化する。紛失時などの第三者によるデータ読み取りを防ぐ。サーバーはシンガポールに設置されており、中国の国家情報法の影響は受けないという。

利用プランは3種類用意される。月間300分までの文字起こしが可能な無料の「Starterプラン」、月間1500分の「Proプラン」（月額2480円）、無制限の「Unlimitedプラン」（月額4280円）がある。ProプランとUnlimitedプランは年払いも可能。なお、購入者特典としてProプランが3カ月間無料で提供される。

TALIX & DingTalk A1 大きさ 91.6×60×3.8mm 重さ 40.8g マイク 全指向性マイク×5、骨伝導マイク×1 バッテリー 660mAh（連続録音：最大45時間／待機：最大60日） ストレージ 64GB（ローカル保存）＋クラウドストレージ 通信 Bluetooth 5.0＋／Wi-Fi（2.4GHz/5GHz） 充電端子 USB-C カラー ホワイト、ブラック