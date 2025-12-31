セリエA 25/26の第19節 ピサとコモの試合が、1月6日23:00にアレーナ・ガリバルディにて行われた。

ピサはムバラ・エンゾラ（FW）、マッテオ・トラモニ（MF）、サムエレ・アンゴリ（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するコモはアナスタシオス・ドウビカス（FW）、ヘスス・ロドリゲス（FW）、ニコラス・パス（MF）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

63分、ピサは同時に2人を交代。マリウス・マリン（MF）、マッテオ・トラモニ（MF）に代わりメーディ・レリス（MF）、ステファノ・モレオ（FW）がピッチに入る。

64分、コモは同時に2人を交代。イバン・スモルチッチ（DF）、リュカ・ダクーニャ（MF）に代わりメルギム・ボイボダ（DF）、マクサンス・カケレ（MF）がピッチに入る。

68分に試合が動く。コモのマクサンス・カケレ（MF）のアシストからマキシモ・ペッローネ（MF）がゴールを決めてコモが先制。

さらに76分コモに貴重な追加点が入る。ヘスス・ロドリゲス（FW）のアシストからアナスタシオス・ドウビカス（FW）がゴールを決めて0-2。2点差に広げる。

77分、ピサは同時に2人を交代。ガブリエレ・ピッチニーニ（FW）、ミシェル・アビシェル（MF）に代わりロラン（FW）、トマーシュ・エステベス（DF）がピッチに入る。

78分、コモが選手交代を行う。ニコラス・キューン（FW）からマルティン・バトゥリナ（MF）に交代した。

86分、ピサが選手交代を行う。アントニオ・カラッチョロ（DF）からマルタ・ホイホルト（MF）に交代した。

88分、コモは同時に2人を交代。ニコラス・パス（MF）、ヘスス・ロドリゲス（FW）に代わりセルジ・ロベルト（MF）、シュテファン・ポッシュ（DF）がピッチに入る。

後半終了間際の90+6分コモが追加点。アナスタシオス・ドウビカス（FW）がPKで0-3。3点差となる。

以降は試合は動かず、コモが0-3で勝利した。

なお、ピサは22分にミシェル・アビシェル（MF）、90+5分にフランチェスコ・コッポラ（DF）に、またコモは24分にリュカ・ダクーニャ（MF）、45分にヤコボ・ラモン（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-01-07 01:00:23 更新