勤務する保育所で園児に性的な行為をしたとして逮捕された男が、別の園児にも同様の行為をしたとして再逮捕されました。

【写真を見る】「性欲を満たすため」保育所で園児に性的行為か 元保育士の男(53) 別の女の子への容疑で再逮捕 熊本

取り調べで自ら明らかに

強制性交等の疑いで再逮捕されたのは、熊本県大津町の「白川保育園」の元保育士、林信彦容疑者(53)です。

林容疑者は、この保育所に勤務していた2021年4月ごろから2022年3月ごろの間に、保育所内で園児の女の子に性的な行為をした疑いが持たれています。

林容疑者は2019年夏ごろ、別の園児の女の子に性的な行為をしたとして12月9日に逮捕され、26日に起訴されました。

警察によりますと、その取り調べの中で今回の事件を自ら明らかにし、この女の子の保護者が12月下旬、被害届を提出していました。

「性欲を満たすため」

林容疑者は警察の調べに「性欲を満たすためだった」と容疑を認めているということです。

警察は余罪の有無も含めて捜査を進める方針です。

白川保育園を運営する社会福祉法人「白川園」によりますと、法人は林容疑者を12月下旬に懲戒解雇処分としたうえで、保護者説明会を開き、防犯カメラの増設などの再発防止策を説明したということです。

さらに今後、第三者委員会を設置して、今までの運営体制に問題がなかったか検証する方針です。