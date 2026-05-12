熊本県和水町のミカン山で、12日午前8時半ごろ、農薬散布車が斜面から転落し、運転していた20代の男性が死亡しました。 死亡したのは荒尾市本井出の農業、庄山友紀さん(27)です。 事故の状況は 警察によりますと、庄山さんは、ミカンを栽培する山で、農薬散布車を運転中、斜面から転落して車の下敷きになり、頭や上半身を強く打ったとみられます。 急行したドクターヘリの医師が、その場で死亡を確認しました。 事故の