玉名市に捨てられていたのは大量の家電製品。不法投棄とみられます。玉名市の中心市街地から少し外れた場所にある空き地。市が所有する土地です。■緒方大樹記者「道のすぐ脇の空き地には冷蔵庫などの家電製品が捨てられています」 洗濯機12台、テレビモニターなど38台、ほかにも冷蔵庫など合計56台の家電製品が。21日は撤去作業が行われました。この場所になぜ家電が？玉名市などによりますと、去年10月頃にはなかった