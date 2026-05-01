水俣病被害者団体から要望書を受け取る石原環境相（右手前から2人目）＝1日午前、熊本県水俣市（代表撮影）水俣病が公式確認されてから70年となった1日、熊本県水俣市では午後に犠牲者慰霊式が営まれ、患者や遺族らが追悼の祈りをささげ、「公害の原点」と呼ばれる悲劇の再発防止を誓う。石原宏高環境相は同日午前、前日とは別の二つの被害者団体と水俣市で懇談。団体側は、未認定患者が利用できる福祉施設の拡充を求めたが、環