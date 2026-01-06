この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「ゆっくり不動産」が、「【衝撃の築91年?!】当チャンネル史上最高齢な長屋を内見！」と題した動画を公開した。動画では、築91年という歴史ある長屋をリノベーションした物件を紹介。昭和の趣を残しつつ現代的にアップデートされた空間、特に「通り土間」を活かした独特の間取りの魅力を解説している。



今回紹介されたのは、大阪市住吉区に位置する昭和5年築の長屋。5年前に大阪市立大学のプロジェクトによってフルリノベーションされたという。ゆっくり不動産さんは、この物件のコンセプトを「変えすぎない」ことにあると指摘。古い建物の良さをあえて残すことで、新旧が融合した魅力的な空間が生まれている。



動画ではタイプの異なる2つの部屋が紹介された。1部屋目は、玄関を開けるとすぐにレトロな砂壁の土間が広がる。圧巻なのは、その「通り土間」に沿って長く伸びるオリジナルのキッチンカウンターだ。天井の梁をあえてむき出しにするなど、古い建物の構造をデザインとして活かしている点が印象的である。



2部屋目も同様に通り土間が特徴だが、こちらは壁付けのキッチンと広いダイニングスペースが確保されている。さらに奥の和室には縁側があり、隣家と共有の庭へとつながる開放的な作りが魅力だ。ゆっくり不動産さんは、この縁側を「萌えポイント」と絶賛した。



動画を通してゆっくり不動産さんは、「変えすぎずにあえて雰囲気を残しているのがとても印象的」だと語る。すべてを新しくするのではなく、砂壁や梁、通り土間といった昔ながらの要素を残し、現代の設備と融合させることで、唯一無二の心地よい空間が生まれると分析した。新築や築浅物件にはない「味わい」や「物語」を住まいに求める人にとって、リノベーションという選択肢の面白さを示唆する内容となっている。