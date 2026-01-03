年末の暴飲暴食、正月太りをしてしまったという人も多いのではないでしょうか。そこで、代謝をよくする食事法などについて、管理栄養士の新谷友里江さんに聞きました。

【えー！】“冬太り”が解消？ 代謝アップする簡単“食事術”がコレです！

豚肉、レバー、卵、アーモンドも

Q. 冬に太りやすいと感じる原因について、考えられることを教えてください。

新谷さん「冬は年末年始に関わるイベントごとが増え、高カロリーの食事をとる機会が多くなります。外食する機会も増え、暴飲暴食をしてしまうのが太りやすくなる原因の一つです。また、気温が下がると外出したり体を動かしたりする機会も減ります。外が暗くなるのも早いため、自然と活動量が減りやすいのも要因の一つと言えるでしょう。さらに、寒さで体が冷え、血流が低下しやすい季節でもあります。血流が低下すると、水分や脂肪、老廃物が溜まりやすくなり、太りやすくなってしまいます」

Q. 代謝を上げるために意識したい栄養素や食材を教えてください。

新谷さん「まずは、糖質をエネルギーに変えるのに不可欠なビタミンB1は、ぜひ意識してとりたい栄養素です。豚肉、タラコ、大豆、ハム、玄米などに多く含まれます。

次におすすめなのは、糖質・脂質・タンパク質の代謝をサポートしてエネルギーに変えるビタミンB2。レバー、ブリ、卵、牛乳、納豆、アーモンドなどが豊富です。

ビタミンEは、血行促進や抗酸化などの働きがあり、脂肪燃焼のサポートに役立ちます。豊富に含まれる食材の中でも、植物油、ナッツ類、カボチャ、モロヘイヤなどが食事に取り入れやすいです。

また、赤血球の材料となり酸素の運搬に関わる鉄分も、エネルギー産生に欠かせない栄養素なので、ぜひ意識してとってください。食材は、レバー、カツオ、アサリ、納豆、小松菜がおすすめです」

Q. “冬太り”を解消ための食事のポイントも教えてください。

新谷さん「代謝を上げるためには、体を温めることがとても大切です。ただでさえ冷えやすい季節なので、意識的に体を温める食事をとるようにしてください。

鍋料理やスープ、とろみのある料理などを食べるのがおすすめです。特に、赤身の肉や根菜類、ニンニクやショウガ、ニラなど体を温める作用のある食材をとることで、血流が良くなり代謝が上がり、脂肪が燃焼しやすくなります。

また、朝食をしっかりとることで、夜間に下がった体温を上げて代謝をアップさせます。さらに、タンパク質をしっかりとることは、筋肉を維持することにつながります。筋肉はエネルギーを作り出し、体を冷えから予防してくれます」