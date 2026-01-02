第102回箱根駅伝

第102回箱根駅伝は2日、3連覇を目指す青学大が5時間18分8秒の大会新記録で3年連続の往路優勝を飾った。1区16位から区間ごとに順位を上げ、世紀の大逆転V。5区で起用されたスーパーエース・黒田朝日（4年）が特大の区間新をマークし、首位だった早大・工藤慎作（3年）を抜いた。この展開で、あるワードがXでトレンド入りして話題になっている。

当日変更で5区を託されたスーパーエース・黒田は先頭と3分24秒差の5位でタスキを受けた。区間記録を上回る超ハイペースで突っ込み、城西大、国学院大、中大を抜いていく。そして、終盤に早大・工藤慎作（3年）も射程圏に。一時は並走したが、そのまま抜いて大逆転Vのゴールテープを切った。直後、Xでトレンド入りしたのが「黒の組織」だ。

早大・工藤はメガネがトレードマークで、アニメ「名探偵コナン」の主人公・工藤新一と名前も似ていることから「山の名探偵」の愛称を持つ。それに襲い掛かったのが、青学大・黒田。アニメ内では、工藤の体が小さくなった江戸川コナンを「黒の組織」と呼ばれる闇の人間たちが追いかけており、偶然にも“黒”がついた黒田と構図が重なった。

「山の名探偵 VS 黒の組織」と話題になり、X上では「考えた人天才だと思う」「しかも芦ノ湖の湖南（コナン）にゴール」「ネーミングセンスwww」「トレンドでこのワード見てもしやと思ったらやっぱそういうことwww」などと話題に。なお、今年の名探偵コナン劇場版は神奈川県警機動隊と絡むエピソードとあってか、先導する白バイに江戸川コナンのステッカーが貼られており、2人の“対決”を見守っていた。



（THE ANSWER編集部）