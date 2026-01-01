スパーズのウェンバンヤマがニックス戦で負傷退場…長期離脱級の大ケガは免れた模様

1月1日（現地時間12月31日、サンアントニオ・スパーズはホームでニューヨーク・ニックスと対戦した。12月17日に行われた『エミレーツNBAカップ2025』決勝の再戦となったこの試合は、スパーズが134－132で勝利しリベンジを果たした。

しかし、スパーズのファンは一抹の不安とともにこの勝利を味わうこととなった。その理由は、エースのビクター・ウェンバンヤマが、第4クォーターで左足を負傷し途中退場したことにある。第4クォーター残り10分32秒、オフェンシブリバウンドを取るべくジャンプしたウェンバンヤマは、着地の際に左足を前方に滑らせてしまい、そのままコートに倒れ込んだ。

負傷後しばらくコートの上で動けなくなっていたウェンバンヤマだが、チームメートの手を借りて起き上がり、足を引きずりながらロッカールームに下がった。しかしウェンバンヤマは、試合残り1分22秒でスパーズのベンチに戻り、仲間とともに勝利を見届けた。

現地メディア『ESPN』のマイケル・C・ライト記者によれば、ウェンバンヤマは膝の過伸展を起こしており、翌日に追加検査を行う予定。同記者のレポートによると、ウェンバンヤマは試合後にファンに対して「大丈夫だよ」と伝えていたという。さらに、本人が「痛みはあるが自信がある」「次の試合には戻れると思う」とコメントしていた模様。同じく『ESPN』のシャムズ・シャラニア記者は、初期検査では重大な負傷は確認されなかったことを報じている。

前日に行われたデンバー・ナゲッツとマイアミ・ヒートの試合では、MVP筆頭候補のニコラ・ヨキッチが試合中にウェンバンヤマと同じく過伸展を引き起こした。ヨキッチは検査の結果、膝の過伸展による骨挫傷を負っていることが分かり、最低4週間の離脱が明らかになっている。

ウェンバンヤマはこの試合、24分間の出場で31得点13リバウンド1アシスト1ブロックを記録している。スパーズは次戦、3日に敵地でインディアナ・ペイサーズと対戦する。