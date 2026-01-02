「不易流行」とは、時代を超えて変わらない本質的な「不易」と、時代や状況に合わせて変化する「流行」を調和させる概念。



名作アイテムを選ぶ審美眼を持ちながら、最新店の良さもしっかりと知る。そんな柔軟な感性こそが大人の男には必要だ。

【vol.11】ポータークラシックのレザーライダースジャケット2ピレネー高地に生息する希少なエントロフィーノ種から生まれた羊革を用いたライダースジャケット。艶やかな銀面としなやかな落ち感に加え、遊び心溢れる意匠のシルバーパーツが存在感を添える



ピレネー高地の希少な羊が与えるエントロフィーノの革は柔らかく艶やかで、ポータークラシックのライダースジャケットはその素材の恵みを余すことなく映し出す。





■アイテム

￥451,000〈ポータークラシック／ポータークラシック 銀座 TEL：03-3571-0099〉