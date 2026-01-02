10年後もカッコイイ！一生モノの「ポータークラシック」でレザーを育てる贅沢【大人のライダース選び】
「不易流行」とは、時代を超えて変わらない本質的な「不易」と、時代や状況に合わせて変化する「流行」を調和させる概念。
名作アイテムを選ぶ審美眼を持ちながら、最新店の良さもしっかりと知る。そんな柔軟な感性こそが大人の男には必要だ。
【vol.11】ポータークラシックのレザーライダースジャケット2
ピレネー高地に生息する希少なエントロフィーノ種から生まれた羊革を用いたライダースジャケット。艶やかな銀面としなやかな落ち感に加え、遊び心溢れる意匠のシルバーパーツが存在感を添える
ピレネー高地の希少な羊が与えるエントロフィーノの革は柔らかく艶やかで、ポータークラシックのライダースジャケットはその素材の恵みを余すことなく映し出す。
引き手やボタンには銀細工の煌めきが宿り、日本のレザーブランド「グロックレザー」浅井吾朗氏の手仕事が指先に体温を宿すかのように静かに響いて、装いの中に確かな職人の熱を感じさせる。
オーセンティックを尊びながら進化させた意匠は、ただの衣服にとどまらず、次世代へと受け継がれる存在へと昇華している。まさに名作の名にふさわしい一着だ。
――流行ははかなく、波はやがて消える。だが残り続けるものこそ真実。
その概念は『La Shisen』にも通じる。守るのは四川の魂であり、豆板醤や香辛料は現地の熱を映し出す一方、日本の四季を取り込むことで辛さを調律し香りを磨き抜く。
象徴的なひと皿「開水白菜」は、透明なスープの奥に濃厚な旨みを秘め、体に溶け込みながら余韻を残す。器と対峙した瞬間に生まれる、時間を超える感覚が、この上なく心地良い。
■アイテム
￥451,000〈ポータークラシック／ポータークラシック 銀座 TEL：03-3571-0099〉