22時、彼からの呼び出しに喜んでついて行った女。 しかし、期待していたような展開にはならず…

◆これまでのあらすじ大好きな豪の自慢の彼女でいるため、20時以降は何も食べないダイエットをしていたのに振られてしまった市子。人には言えない失恋…