歯周病菌は腸でも悪さをする!? 口内ケアとダイエットの驚きの関係性とは【新脂肪肝 代謝復活ダイエット】

歯周病菌は唾液に乗って腸内で悪影響を及ぼす!?

腸内環境が悪化し、腸に穴が開いてしまうことも

前回の記事では、炎症性サイトカインや、歯周病菌が歯茎の毛細血管から侵入するケースを解説しましたが、実は近年、歯周病菌の一つであるP.g菌（ポルフィロモナス・ジンジバリス菌）が、食べたものや唾液と一緒に消化管を通って腸まで運ばれることもわかってきました。

ほとんどの細菌が胃に到達した時点で死滅すると考えられてきましたが、ジンジバリス菌の一部は腸にまで到達するといわれているのです。

そうなることで、腸内細菌のバランスが崩れて腸のバリア機能を低下させてしまいます。進行すると粘膜に穴があく「リーキーガット（腸管壁浸漏）」を引き起こすこともわかってきました。

ジンジバリス菌によってリーキーガットになると、細菌や細菌毒素の一種である内毒素が血液中に漏れ出してしまい、臓器や組織に炎症を起こし、脂肪肝や糖尿病、動脈硬化、がん、自己免疫疾患、うつ病、認知症など多くの病気の要因になると考えられています。

これらを防ぐには、歯周病菌を飲み込まないようにすることが大切になってきます。歯周病など口内の細菌は寝ている間に最も増殖するため、起床直後と就寝直前に行う舌みがきや歯みがきといった口内ケアがとても重要になります。

歯周病菌が腸活を邪魔する

代表的な歯周病菌であるP.g菌（ポルフィロモナス・ジンジバリス菌）は、胃酸で死滅せず一部は腸まで到達する

↓

腸内バランスを変化させてしまう

↓

血中に細菌由来の毒素量が増え、生活習慣病をはじめとする多くの病気の要因になる

歯周病菌が腸に穴もあける!?

新たな研究では、歯周病菌がリーキーガットにも影響を及ぼしているという報告も

リーキーガット：腸の粘膜に穴があき、異物である菌やウイルスなどが血中に漏れ出してしまうこと

リーキー→漏れる／ガット→腸

【出典】『新脂肪肝 代謝復活ダイエット』著：栗原毅・栗原丈徳