¤­¤Î¤¦¡¢Åìµþ¡¦±üÂ¿ËàÄ®¤ÎÎÓÆ»¤Ç¡¢Â¡´ï¤Î°ìÉô¤¬¤Ê¤¤ÃËÀ­¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Æ°Êª¤Ë½±¤ï¤ì¤¿²ÄÇ½À­¤â¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£

¤­¤Î¤¦¸á¸å2»þÁ°¡¢±üÂ¿ËàÄ®Æü¸¶¤Î¾®ÀîÃ«ÎÓÆ»¤Ç¡¢ÅÐ»³Ãæ¤ÎÃËÀ­¤¬ÃËÀ­¤Î°äÂÎ¤ò¸«¤Ä¤±¡¢¡ÖÆ°Êª¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È110ÈÖÄÌÊó¤·¤Þ¤·¤¿¡£

·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢°äÂÎ¤ÏÊ¢Éô¤Ê¤É¤Ë·ã¤·¤¤Â»½ý¤¬¤¢¤ê¡¢°ìÉô¤ÎÂ¡´ï¤¬¤Ê¤¤¤Û¤«¡¢Æ¬Éô¤Î¹ü¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÃËÀ­¤Ï·ÚÁõ»Ñ¤Ç¡¢°áÉþ¤Î°ìÉô¤¬¤Á¤®¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿È¸µ¤¬¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ê½ê»ýÉÊ¤Ï¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£

·Ù»ëÄ£¤Ï¡¢¿È¸µ¤ÎÆÃÄê¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢°äÂÎ¤Î¾õ¶·¤«¤éÆ°Êª¤Ë½±¤ï¤ì¤¿²ÄÇ½À­¤â¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ¡¢ÃËÀ­¤¬»àË´¤·¤¿¤¤¤­¤µ¤Ä¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¸½¾ì¤Ï¡¢´Ñ¸÷Ì¾½ê¤ÎÆü¸¶¾áÆýÆ¶¤«¤é¿ô¥­¥íÎ¥¤ì¤¿ÎÓÆ»¤Ç¤¹¡£