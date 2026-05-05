GWで混雑する名古屋駅の新幹線ホームで女性のスカートの中を盗撮しようとしたとして、自称・農水省職員の男が現行犯逮捕されました。警察によりますと、逮捕されたのは、農林水産省の消費・安全局に勤務していると話す、東京都杉並区の芦田将一容疑者(26)です。芦田容疑者は4日午後0時20分ごろ、JR名古屋駅の東海道新幹線のホームで、靴に仕込んだカメラで26歳の女性のスカートの中を盗撮しようとし