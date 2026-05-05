自室に血だらけで倒れていた’26年の４月までに『FRIDAYデジタル』が報じた事件記事のその後を追う【事件その後…】。今回は１月８日に発生した『大森マンション殺人』だ。１月13日に報じた記事を一部引用してお届けする（《》内は当時の記事より引用、記事では山中被告の当時の呼称は「容疑者」でしたが「被告」に改めています）。音響設備会社を経営するKさん（当時44）を殺害したとして１月９日に逮捕されたのは、被害者の部下