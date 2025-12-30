¡ÖËÌÄ«Á¯¤ÎSu-25¹¶·âµ¡¤ò¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀïÀþ¤ËÅêÆþ¡×¥í¥·¥¢ÀìÌç²È¤¬Äó°Æ¡¡·³»ö¶¨ÎÏ¤Î¿¼²½¤Ë¸½¼ÂÌ£
ÊÆ·³»öÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¡¦¥Ö¥í¥°¡×¤Ï29Æü¡¢¥í¥·¥¢¤Î·³»öÀìÌç²È¤¬¡¢ËÌÄ«Á¯¤Î¹¶·âµ¡¥¹¥Û¥¤25¡ÊSu-25¡Ë¤ò¥í¥·¥¢¤¬¼Ú¤ê¼õ¤±¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀïÁè¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë°Æ¤ò¸ø¤ËÄóµ¯¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£È¯¸À¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÌÄ«Á¯¤Î·³¼û»º¶È¤ä³Ë³«È¯»ö¾ð¤Ë¾Ü¤·¤¤¥í¥·¥¢¿ÍÀìÌç²È¡¢¥¦¥é¥¸¡¼¥ß¥ë¡¦¥Õ¥ë¥¹¥¿¥ê¥ç¥Õ»á¤Ç¡¢ËÌÄ«Á¯¶õ·³ÁÏÀß80¼þÇ¯µÇ°¹Ô»ö¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿Ê¼´ïÅ¸¼¨¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ËÌÄ«Á¯¤ÏÀè·î28Æü¡¢¸µ»³¡Ê¥¦¥©¥ó¥µ¥ó¡Ë¡¦³ëËã¡Ê¥«¥ë¥Þ¡ËÈô¹Ô¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿µÇ°¹Ô»ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Su-25¹¶·âµ¡¤Ë¥É¥¤¥ÄÀ½¤ÎÄ¹µ÷Î¥¶õÂÐÃÏ½ä¹Ò¥ß¥µ¥¤¥ë¡Ö¥¿¥¦¥ë¥¹¡ÊKEPD350¡Ë¡×¤Ë¹ó»÷¤·¤¿¥ß¥µ¥¤¥ë¤òÅëºÜ¤·¤¿»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¤³¤Î¥ß¥µ¥¤¥ë¤Ï¡¢½¾Íè¤ÎÌµÍ¶Æ³¥í¥±¥Ã¥ÈÃÆ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢Ä¹¼ÍÄø¤«¤Ä¹âÀºÅÙ¤òÈ÷¤¨¤ë¤È¤ß¤é¤ì¡¢ËÌÄ«Á¯¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤ÎËÜ³ÊÅª¤ÊÄ¹µ÷Î¥¶õÂÐÃÏ¥ß¥µ¥¤¥ë¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥ë¥¹¥¿¥ê¥ç¥Õ»á¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤¬ËÌÄ«Á¯¤«¤éSu-25¤ò¡Ö¼Ú¤ê¼õ¤±¡×¡¢¼ÂÀïÅêÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¸½¼ÂÅª¤ÊÁªÂò»è¤À¤È¼çÄ¥¡£¤½¤Î¸«ÊÖ¤ê¤È¤·¤Æ¡¢ËÌÄ«Á¯¤Ï»ñ¶âÅªÊó½·¤Ë²Ã¤¨¡¢¼ÂÀï·Ð¸³¤ÎÃßÀÑ¡¢Áà½Ä»Î¤ÎÈô¹Ô»þ´Ö³ÎÊÝ¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ïµ¡ÂÎÀ°È÷¤ä¹Ò¶õµ»½Ñ¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÎ¸«¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
Su-25¤Ïµì¥½Ï¢¤¬³«È¯¤·¤¿¶áÀÜ¹Ò¶õ»Ù±çÍÑ¤Î¹¶·âµ¡¤Ç¡¢Äã¶õÈô¹Ô¤ÇÃÏ¾åÉôÂâ¤òÄ¾ÀÜ»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Áõ¹Ã¤¬¸ü¤¯ÈïÃÆ¤Ë¶¯¤¤°ìÊý¡¢ºÇ¿·±Ô¤ÎËÉ¶õÌÖ¤¬Ä¥¤ê½ä¤é¤µ¤ì¤¿Àï¾ì¤Ç¤ÏÀ¸»ÄÀ¤Ë¸Â³¦¤¬¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀïÁè¤Ç¤â¥í¥·¥¢·³¤ÏSu-25¤òÂ¿¿ôÅêÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢·ÈÂÓ¼°ËÉ¶õ¥ß¥µ¥¤¥ë¡ÊMANPADS¡Ë¤Ê¤É¤Ë¤è¤ëÂ»¼º¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
ËÌÄ«Á¯¶õ·³¤Ï¸½ºß¤âSu-25¤ò¿ô½½µ¡ÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤¬¡¢Â¿¤¯¤Ïµì¼°¤Ç¡¢ÉôÉÊÉÔÂ¤äÀ°È÷Ç½ÎÏ¤ÎÀ©Ìó¤«¤é²ÔÆ¯Î¨¤Ï¹â¤¯¤Ê¤¤¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¶áÇ¯¤Ï¿··¿Ê¼´ï¤È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ä²þ½¤¤ÎÃû¤·¤¬¸«¤é¤ì¡¢¼ÂÀïÅª±¿ÍÑÇ½ÎÏ¤ÎÄì¾å¤²¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£