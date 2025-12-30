フィギュアスケーターで女優としても活動する本田紗来（さら、１８）から目が離せなくなるファンが続出している。

３０日までにインスタグラムで「Ｒａｙ２月号『本田紗来のあかぬけＢＯＤＹ』 とくしゅーう！！」と書き始め。モデルショットを公開。キャミにミニスカートをあわせたコーデなど、素肌があらわになったスタイルでの写真複数枚が投稿された。

「紗来のＢＯＤＹヒストリー −１０ｋｇできたＢＯＤＹメイク術 美ＢＯＤＹをつくるレシピ 理想のＢＯＤＹに近づくマインドセット」と目次をつづり、「最近、綺麗になったね！って褒めていただけることも多くて、頑張っててよかった！って嬉しい気持ちです ダイエットから、肌管理も、私の相棒ボディーケア商品も、マインドについても、たくさんお話させていただきました！秘密にしてたこともたくさん ぜひ見てみてください！やくそく！」と続けた。

この投稿には「可愛すぎるだろ流石に」「ほんま透明感えぐい女神すぎる」「成長し続けている！」「美しさも増してるし艶っぽさが出てきた」「たまらん」などの声が寄せられている。