甘さも抜け感も欲しい今こそ、頼りになるのが白キャミワンピース。そこで今回は、重ねるアイテム次第で印象が変わるキャミワンピースの着回しコーデを4つご紹介します。フーディやカーデをあわせた今っぽレイヤードで、ガーリーにもカジュアルにも振れる着こなしをチェックして♡Item 着回すアイテムはこちら♡キャミワンピース甘さたっぷりなレースのミニワンピは、レイヤードもお手のもの。パンツあわせでカジュアルに