おしりまわりが気になって、ボトム選びが難しい...ってコ、必見！そこで今回は、本田紗来とともに、ふんわりシルエットで可愛く体型カバーが叶う「ボリュームスカート」の着こなしテクをご紹介します♡ 簡単に体型をカバーできるコーデ術を最後までチェックして。Q. おしりが大きくてボトム選びが難しいA. ボリュームを生かせるスカートが最適！トップスで隠してしまいがちだけど、実はトレンドのボリュームミニは、おしりが