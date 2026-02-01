俳優でフィギュアスケーターの本田紗来さん（18）が2026年1月28日、自身のインスタグラムを更新。ジャケットを合わせたミニ丈コーデを披露した。「どの服もめっちゃ似合い過ぎ」の声本田さんは、「Ray×crocsのビジュアルを務めさせていただきました」と報告し、カメラ目線で三角座りをする姿や、膝上ミニスカートとニーハイソックスを合わせたコーデを投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、淡いピンクのニットトップス