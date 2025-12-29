昨季までドジャースでプレーしたジョー・ケリー投手（37）が現役を引退したと28日（日本時間29日）、米移籍情報サイト「トレード・ルーマーズ」が報じた。

同サイトはケリーが現地ポッドキャストに出演し「ただ、プレーをやめるだけ。『引退』という言葉は使わない。引退は軍隊で働いた人や65歳まで勤務した人に使う言葉。アスリートがプレーを終えたら“おめでとう、もうプレーしません”と言えばいいんだ」と独特の言い回しで現役を退くことを口にした。

ケリーは2014年にカージナルスでメジャーデビュー。その後、レッドソックスに移籍し、本格的に先発に転向。15年には10勝を挙げた。17年以降は救援に再転向し、19年からドジャースで3年間プレー。ホワイトソックスを経て23年途中にド軍に復帰。24年は35試合に登板した。

24年シーズン後、FAとなり今季はどこにも所属していなかった。MLB通算は485試合で54勝38敗、防御率3・98。

大谷翔平がドジャースに加入した2024年シーズン前には自身が付けていた背番号「17」を大谷に譲渡。大谷がお礼としてポルシェをケリー家族に贈り、話題を集めた。