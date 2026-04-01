カージナルス３−０メッツ」（３１日、セントルイス）メッツの千賀滉大投手が今季初先発し、６回２失点に抑えて試合を作った。三回に３連打を許すなどして２点を失ったが、直球の最速は１５９・６キロを計測し、フォークの制球に苦しむ中でも９奪三振をマークした。だが打線の援護なく初黒星を喫した。序盤を無失点で立ち上がった千賀。だが三回、先頭に二塁打を浴び、打順が１番にかえってウェザーホルトに中前打を浴びた