WBCで着用したユニホームワールド・ベースボール・クラシック（WBC）日本代表として出場した大谷翔平投手（ドジャース）が実際に着用した日本代表ユニホームが22日（日本時間23日）、MLB公式のオークションサイトで150万10ドル（約2億4000万円）で落札された。満塁ホームランを放った1次ラウンド・台湾戦のもの。落札されたのは、今大会で侍ジャパンの初戦となった6日の台湾戦（東京ドーム）で着用していた背番号16のユニホー