その問いで、本当に前に進めるか

「それ、前例ありますか？」

会議や打ち合わせの場で、こうした言葉を耳にしたことはないでしょうか。

一見すると慎重で、リスクを避けようとする合理的な問いに聞こえます。過去の成功に学ぼうとする姿勢自体は、決して否定されるものではありません。

しかし、この問いが頻繁に出てくる組織ほど、議論が前に進まなくなる傾向があります。その背後には、「正解はすでにどこかに存在しているはずだ」という無意識の前提が潜んでいるからです。

変化の激しい現代において、この前提は成り立ちません。

正解が固定される前に、状況そのものが次々と変わってしまうからです。

前例があるかどうかを判断の基準にしている限り、議論は停滞し、意思決定は先送りされ、やがて環境の変化に置いていかれます。

前例が価値を持つ時代は、すでに終わっている

かつては、前例を踏まえること自体に大きな意味がありました。

業務のやり方が長く変わらず、成功パターンが比較的安定していた時代には、過去の延長線上で考えることが合理的だったのです。

しかし現在は、環境の変化そのものが前提になっています。生成AIの登場によって、仕事のスピードも、判断の質も、業務の構造そのものも、短期間で書き換えられるようになりました。

重要なのは、前例を探すことではありません。

問うべきなのは、

「いま、何が起きているのか？」

「この状況で、どんな仮説を立てるべきか？」

という点です。

これこそが、これからの生成AIの時代に人が担うべき仕事の中心になっていきます。

生成AIが普及することで、前例を踏襲する仕事は、ますます人の手を離れていきます。

だからこそ、まだ答えが定まっていない状況で問いを立て、仮説を描き、試行錯誤しながら前に進むことにこそ、人の価値が残ります。

前例をなぞる姿勢は、その入口に立つ前に思考を閉じてしまう危うさをはらんでいます。

常識を疑うところから、戦略は始まる

では、前例に頼らずに仕事を進めるとは、どういうことでしょうか。

それは、奇抜なアイデアを出すことでも、無謀な挑戦をすることでもありません。

まず必要なのは、自分が当然だと思っている前提を疑うことです。

「このやり方は本当に必要なのか？」

「この情報は本当に変わっていないのか？」

「なぜ、これまでそうしてきたのか？」

その問いを立て直すだけで、見えてくる選択肢は大きく変わります。

今の時代に問われているのは、スキルや知識の量ではありません。むしろ、「自分が正しいと思っている前提を、一度疑えるかどうか」です。

自分の常識を疑い、状況を別の角度から捉え直す。その思考の転換が、結果として大きな差を生みます。

「前例がないからやらない」のではなく「前例がないからこそ、どう考えるか」を問う姿勢、そして正解がない時代に自分の常識を問い直す姿勢こそが、生成AI時代における「仕事ができる人」と「そうでない人」を分ける、静かな分岐点となっていくでしょう。

