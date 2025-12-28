【知らなきゃ損】LINE(ライン)で無料スタンプをダウンロードする方法をLINE専門家ひらい先生が完全解説！
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
LINE専門家のひらい先生が、自身のYouTubeチャンネル「ひらい先生のらくらくLINE教室」で「【知らなきゃ損】LINE(ライン)で無料スタンプをダウンロードする方法」と題した動画を公開。多くのユーザーが見逃しがちなLINEの機能を利用して、無料で提供されているスタンプを効率的に見つけ出す方法を解説した。
ひらい先生氏はまず、LINEアプリのホーム画面から「スタンプ」をタップし、スタンプショップへ移動する手順を示した。スタンプショップには多種多様なスタンプが並んでいるが、無料のものを探すのに苦労するユーザーも少なくないという。ここで重要なのが、スタンプショップ画面の上部に表示されている「無料」というタブの存在だと氏は指摘する。
多くのスタンプの中から手探りで探すのではなく、この「無料」タブをタップするだけで、現在無料でダウンロードできるスタンプが一覧で表示されると説明。企業アカウントの友達追加などを条件として提供されるものが多く、様々な種類のスタンプが定期的に更新されているという。動画では実際に一覧画面を示し、ルイ・ヴィトンやヤフーニュースといった企業が提供するスタンプが並んでいることが確認できる。
ひらい先生氏は、この方法を知らないと損だと述べ、簡単な操作だけで多くの無料スタンプを入手できると強調した。有料スタンプを購入しなくても、この機能を活用すればコミュニケーションを豊かに彩ることができるだろう。無料で使えるスタンプを探している方は、一度試してみてはいかがだろうか。
YouTubeの動画内容
