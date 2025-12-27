¡¡Ì¾¸Å²°Âç³ØÉÂ±¡¤Î¾®»ù³°²Ê¤Ç°åÎÅ»ö¸Î¤¬Áê¼¡¤¤¤À¤³¤È¤Ê¤É¤ò¼õ¤±¡¢¼ê½Ñ¤¬¸¶Â§Ãæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡Ì¾ÂçÉÂ±¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¾®»ù³°²Ê¤Ç¤Ï2023Ç¯¡¢Æâ»ë¶À¤ò»È¤Ã¤¿¼ê½Ñ¤Ç¸í¤Ã¤Æ´µ¼Ô¤Î·ò¹¯¤Ê¿ÕÂ¡¤òÅ¦½Ð¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ë²Ã¤¨¡¢2025Ç¯¤âÆâ»ë¶À¼ê½ÑÃæ¤Ë´µ¼Ô¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡¤µ¤é¤Ë12·î¡¢°å»Õ¤¬Ìô¤Î¸úÇ½¤ò¸í²ò¤·¤Æ¼ê½Ñ¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿»ö°Æ¤¬È½ÌÀ¤·¡¢¾®»ù³°²Ê¤Î´µ¼Ô¤Î°ÂÁ´¤äÎÑÍýÅª¼êÂ³¤­¤Ë½ÅÂç¤Ê·üÇ°¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢12·î9Æü¤«¤éÅöÌÌ¤Î´Ö¼ê½Ñ¤òÄä»ß¤¹¤ë¤È·è¤á¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¡¡´µ¼Ô¤Ë¤Ï¤Û¤«¤ÎÉÂ±¡¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÂÐ±þ¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Æñ¤·¤¤¼ê½Ñ¤Ê¤ÉÅ¾±¡¤¬´µ¼Ô¤ÎÂç¤­¤ÊÉÔÍø±×¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤ÏÎã³°Åª¤ÊÂÐ±þ¤ò¼è¤ê¡¢27Æü¤Þ¤Ç¤Ë3·ï¡¢Ì¾ÂçÉÂ±¡¤Ç¤Î¼ê½Ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£