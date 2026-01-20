かつて「ギャルの聖地」として知られた東京・渋谷のファッションビル「SHIBUYA109」が好調だ。常に変わる若者トレンドにどう向き合っているのか。運営会社「SHIBUYA109エンタテイメント」の石川あゆみ社長に話を聞いた――。（取材＝アパレルライター・南充浩）撮影＝門間新弥SHIBUYA109エンタテイメントの石川あゆみ社長 - 撮影＝門間新弥■年間入館者数は1000万人目前――まず、最近の商況について教えてください。おかげさまで