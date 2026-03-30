フリーアナウンサーの松本圭世（36）が29日、自身のX（旧ツイッター）で結婚と第1子妊娠を発表した。お相手はロックバンド「Novelbright（ノーベルブライト）」のギタリスト・沖聡次郎（31）。 【写真】美男美女でお似合いの2ショット 松本と沖は共同で声明文を公開し、「この度、沖聡次郎と松本圭世は結婚いたしましたことをご報告申し上げます」と発表した。続けて「結婚後、新たな命を授かりまし