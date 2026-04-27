メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋市の東部で「ニホンカモシカ」とみられる動物が目撃され、25日には、思わぬ場所に現れていました。 名古屋大学キャンパスで二ホンカモシカ?? 少し警戒した様子で目の前を走り抜けていく動物。25日夕方に撮影された映像です。国の特別天然記念物「ニホンカモシカ」とみられます。 「映像が撮影されたのは名古屋大学のキャンパスです。通りに面した理学部の校舎の裏手付近だという