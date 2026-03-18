名古屋大学の准教授だった40代女性が、学生から盗撮被害を受けたにもかかわらず、授業から1年間外されていたと地元紙などで報じられ、「この対応はありえない」などとネット上で疑問が噴出している。報道によると、女性は、不適切な対応だったとして、名大側に220万円の損害賠償を求めて名古屋地裁に提訴した。大学側は、被害者を守ろうと授業から外したと説明したというが、この措置は適切だったのだろうか。「授業から外すことは