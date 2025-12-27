»³¸ýÃ£Ìé¡¢»Å»öÇ¼¤á¤ò¾Ð´é¤ÎÊó¹ð¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤È¤Î¡ÈÂÐÎ©¡ÉÊó¤¸¤é¤ì¤¿¸µTOKIO¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¡ØÅ´ÏÓDASH¡Ù¤Ë»Ä¤ëÉÔ²º
¡¡12·î26Æü¡¢¸µTOKIO¤Î»³¸ýÃ£Ìé¤¬¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¤·¡¢Ç¯Æâ¤Î»Å»öÇ¼¤á¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ö¤½¤ÎÉ½¾ð¤Ï¡¢¤³¤Î1Ç¯¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê½¼¼Â´¶¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿»³¸ý»á¤ÏÆ±¤¸¤¯X¤Ç¡¢¡Ô»³¸ýÃ£Ìé¤Ï¾ï¤Ë³§ÍÍ¤Ë¡ÈÀ¸¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡É¤È´¶¤¸¤ë°ìÇ¯¤Ç¤·¤¿¡Õ¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡¤½¤ì¤â¤½¤Î¤Ï¤º¡¢¸½ºß»³¸ý¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¹Ö±é²ñ¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤³¤Ê¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢12·î¤À¤±¤Ç¤â·§ËÜ¡¢°¦ÃÎ¡¢Ê¡°æ¡¢¿ÀÆàÀî¡¢ÆÁÅç¤Ê¤É¤ò½ä¤ê¡¢Ìó10ËÜ¤Î¹Ö±é¤ò¼Â»Ü¡£KDDI¤È¤¤¤Ã¤¿Âç¼ê´ë¶È¤«¤é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¹Ö±é¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ø°û¼ò¤È¥¢¥ë¥³¡¼¥ë°ÍÂ¸¾É¤Î´Ø·¸¡Ù¤ä¡Ø¥¼¥í¤«¤é¤ÎºÆ½ÐÈ¯¡Ù¤Ê¤É¡¢¼«¿È¤ÎÂÎ¸³¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡2018Ç¯4·î¡¢îÉîÄ¤Ë¤è¤ëÉÔ¾Í»ö¤È¶¯À©¤ï¤¤¤»¤ÄÍÆµ¿¤Ç¤Î½ñÎàÁ÷¸¡¤ò¼õ¤±·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¡£2Ç¯¸å¤Ë¤Ï¼òµ¤ÂÓ¤Ó±¿Å¾¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¸·¤·¤¤»þ´ü¤ò·Ð¸³¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢ÀìÌçÉÂ±¡¤Ç¤Î¼£ÎÅ¤ä¼«½õ¥°¥ë¡¼¥×¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò·Ð¤Æ2023Ç¯3·î¤Ë²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¡£¥¢¥ë¥³¡¼¥ë°ÍÂ¸¾É¤ò¸øÉ½¤·¡¢ÃÇ¼ò¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö12·î23ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ø½÷À¼«¿È¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Ç¯´ÖÌó100ËÜµ¬ÌÏ¤Î¹Ö±é¤ò¤³¤Ê¤·¡¢Ç¯¼ý¤Ï7000Ëü±ß¤ËÃ£¤¹¤ë²ÄÇ½À¤âÊó¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸µTOKIO¤È¤·¤Æ¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥È¡¼¥¯¥¹¥¥ë¤â¿½¤·Ê¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡X¤Ç¸«¤»¤¿¡¢¤¤¤¤¤¤¤È¤·¤¿¶á±Æ¤¬¡¢¤½¤Î¿Íµ¤¤Ö¤ê¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡°ìÊý¡¢½çÄ´¤Ê»³¸ý¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ê¤Î¤¬¡¢Èà¤¬¼çÎÏ¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ø¥¶¡ªÅ´ÏÓ¡ªDASH!!¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤È¤³¤í¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊóÆ»¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öº£Ç¯¤Ï¸µTOKIO¤ÈÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î´Ö¤Ëµ÷Î¥¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë½ÐÍè»ö¤¬Áê¼¡¤¤¤ÀÇ¯¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯4·î¤Ë¤Ï¡¢¸µTOKIO¤Î¹ñÊ¬ÂÀ°ì¤µ¤ó¤¬Æ±ÈÖÁÈ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÂÐ¤·¤Æ¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¤òÆ¯¤¤¤¿¤³¤È¤¬¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÊ¡ÅÄÇîÇ·¼ÒÄ¹¤«¤éÌÀ¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÌäÂê¤ËÃ¼¤òÈ¯¤·¡¢TOKIO¤Ï²ò»¶¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤â¡¢¹ñÊ¬¤µ¤ó¤Î¡ØDASH!!¡Ù¹ßÈÄÀâÌÀ¤ò½ä¤ëÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤È¤ÎÂÐÎ©¤ä¡¢¾¾²¬¾»¹¨¤µ¤ó¤¬½µ´©»ï¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡ÈÈÖÁÈ¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔ¿®´¶¡É¤â½ù¡¹¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¡£¤Þ¤¿¡¢Æü¥Æ¥ì´´Éô¤¬¾ëÅçÌÐ¤µ¤ó¤Ë¼Õºá¤ò»î¤ß¤ë¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤âÊó¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡È¼ÕºáµñÈÝ¡ÉÊóÆ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤¬ËÜ»ï¤Ë¡¢
¡Ô¤´»ØÅ¦¤Îµ»ö¤Ï»ö¼ÂÌµº¬¤ÎÆâÍÆ¤¬Â¿¤¯¡¢ÊÀ¼Ò¤È¤·¤ÆÂçÊÑ°ä´¸¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¸í¤Ã¤¿²±Â¬¤Ë´ð¤Å¤¯Â¾»ï¤Îµ»ö¤ò°úÍÑ¤·¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¸í²ò¤òÍ¿¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÊóÆ»¤Ï¸·¤Ë¿µ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤è¤¦¶¯¤¯µá¤á¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¡Ø¥¶!Å´ÏÓ!DASH!!¡Ù¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢ÈÖÁÈ½ªÎ»¤ÎÍ½Äê¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡Õ
¡¡¤È¤Î²óÅú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»³¸ý»á¤ÎºÆ½ÐÈ¯¤¬µ°Æ»¤Ë¾è¤ë°ìÊý¡¢¾ëÅç¡¢¾¾²¬¡¢¤½¤·¤ÆÈÖÁÈ¤ò½ä¤ë¾õ¶·¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤Ê¤Þ¤ÞÇ¯¤ò±Û¤¹¡½¡½¡£